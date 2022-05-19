BIST 2.394
DOLAR 15,96
EURO 16,84
ALTIN 939,82
HABER /  GÜNCEL

3 kadın evden ayrılırken yanında götürdü! Yargıtay'dan eşyalı kiralık ev kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 kadın evden ayrılırken yanında götürdü! Yargıtay'dan eşyalı kiralık ev kararı

Yargıtay, eşyalı kiralık evden ayrılırken, evden eşya alınmasının 'Güveni kötüye kullanma' suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yüksek mahkeme; suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğuna dikkat çekti.

Abone ol

İddiaya göre üç kadın, üç günlüğüne eşyalı kiralık evi kiraladı. Henüz kullanılmamış sıfır kombiyi koli içerisinden alan üç kadın, üç gün sonra sırra kadem bastı. Evden kombi çalındığını gören ev sahibi, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede evi kiralayan kadınlar yakalandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldı. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; eşyalı kiralık evden hırsızlığı 'güveni kötüye kullanma' olarak değerlendirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın, kira bitiminin sonunda evden ayrıldığı sırada evde bulunan henüz takılmamış koli içerisinde bulunan 2 bin TL tutarlı bir adet kombiyi ve kullanılmamış iki adet toplam değeri 100 TL olan nevresim takımını ev sahibinden habersiz alarak beraberinde götürdüğü ortadadır. Somut olayda, sanığın katılana ait evde bulunan eşyaları kullanmak amacıyla kiralamasına rağmen evden ayrılırken eşyaları da götürmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, eşyaların sanığın ifa ettiği bir hizmet veya meslek dolayısıyla kendisine tevdi ve teslim edilmemiş olması sebebiyle, eylemin son yasal düzenlemelerle uzlaştırmaya tabi hale gelen basit güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonların beklediği düzenleme detaylar belli oldu! Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış
Foto Galeri Milyonların beklediği düzenleme detaylar belli oldu! Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
14 galibiyet 14 yenilgi aldı! Galatasaray sezonu Antalya'da kapatıyor
14 galibiyet 14 yenilgi aldı! Galatasaray sezonu Antalya'da kapatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş NATO açıklaması! 'İsveç tam bir terör odağı! Kesinlikle karşıyız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş NATO açıklaması! 'İsveç tam bir terör odağı! Kesinlikle karşıyız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest nedeni İşte İsveç'in PKK'ya verdikleri! Askerlerimize bununla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest nedeni İşte İsveç'in PKK'ya verdikleri! Askerlerimize bununla saldırdı
Gençler için çarpıcı rapor! Asgari ücret detayı dikkat çekti tıp fakültesi mezunları...
Gençler için çarpıcı rapor! Asgari ücret detayı dikkat çekti tıp fakültesi mezunları...
Kırım lideri Kırımoğlu: Rusya ile savaş Kırım'ı kurtarmak için fırsat
Kırım lideri Kırımoğlu: Rusya ile savaş Kırım'ı kurtarmak için fırsat
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert cevap! Atatürk'ün Samsun'a çıkışına soykırım demişlerdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert cevap! Atatürk'ün Samsun'a çıkışına soykırım demişlerdi
Şeref Malkoç’tan bomba iş bulma tavsiyesi: "Bunu öğrenin iş bulamazsanız yanıma gelin"
Şeref Malkoç’tan bomba iş bulma tavsiyesi: "Bunu öğrenin iş bulamazsanız yanıma gelin"
Memur-Sen'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması! Tüm memurlar ve emekli maaşları...
Memur-Sen'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması! Tüm memurlar ve emekli maaşları...
Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında Atatürk ismi 2 kez yanlış yazıldı! “Atatark”... “Atakürk”..
Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında Atatürk ismi 2 kez yanlış yazıldı! “Atatark”... “Atakürk”..
İnternetten akıllı telefon sipariş etti yerine bakın ne geldi! Cezaevine gönderildi
İnternetten akıllı telefon sipariş etti yerine bakın ne geldi! Cezaevine gönderildi