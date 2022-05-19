Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş NATO açıklaması! 'İsveç tam bir terör odağı! Kesinlikle karşıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO üyeliğine onay vermeyeceklerini duyurduğu İsveç ve Finlandiya krizi için konuştu. Bu durumda çok merak edilen Putin ve Zelenskiy ile ilişkilerin ne olacağını da yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmaya ilişkin görüntüsünü, Twitter hesabından paylaştı. İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar!

- NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. İsveç tam bir terör yuvası. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar. Her şeyden önce NATO konusunu değerlendirmekte fayda görüyorum. NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar.

- Ve onlara yani PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını af edersiniz köprü üstlerine her yere asacaklar. Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle, kendilerine de söyledik.

Geçmişte girenler girdi, Yunanistan, Almanya..

- NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerini olmasını kabullenemeyiz. Yani geçmişte girenler girdi. Bunun içinde Almanyası var, Fransası var. Yunanistan ve Fransa zaten bunlar girip çıkmışlardı. Ama sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı.

Yunanistan tepkisi: Girdiler de ne oldu?

- Ve bunlar tekrar NATO'ya geri dönebildiler. Geri döndüler de ne oldu? Örneğin şu anda Dedeağaç'ta Amerika üs kurdu. Ve FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor. Ve kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor. Ve bunları hala korumaya devam ediyorlar.

Bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz

- Şimdi diyorlar ki 'Talepleriniz nedir bilelim, ona göre İsveç'ten Finlandiya'dan bunları isteyelim.' Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler.

- Niye böyle bir gaflete düşelim ki... Kusura bakmasınlar...

İsveç kesinlikle tam bir terör odağıdır

- Biz şu anda bu yetkimizi çünkü NATO'da tam ittifak gerekiyor bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle iki ülke hakkında hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, tam bir terör yuvası...

- Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar. E şimdi Yunanistan'a geliyoruz. Batı'ya 400 milyar avro borcu var, hala Batı bunlara silah desteğini de veriyor. Üs kurmalarına örneğin Amerika'nın müsaade ediyor. E bir taraftan da bizimle görüşmelerinde 'Biz sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz' falan bunu derken kalkıp iki devletli çözüme yani Kıbrıs'la ilgili 'biz olumlu bakmıyoruz' diyorlar.

- Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim sana söylüyor.

Putin'le de Zelenski ile de bağları koparma niyetim yok

- Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok.