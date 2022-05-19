Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Atatürk Havalimanı pistlerini bir ihtimal kaldırmayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Atatürk Havalimanı açıklaması geldi. Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu ve "Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız yeşil alanları zenginleştireceğiz" dedi.

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Atatürk Havalimanı'na iş makinaların girip pistleri kırmaya başladığı görüntüler olay oldu. CHP, Atatürk Havalimanı önünde proteste eylemi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir Atatürk Havalimanı açıklaması geldi.

Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı tartışmasına ilişkin açıklama yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız yeşil alanları zenginleştireceğiz" ifadelerini kullandı.