Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askerine ne oldu?

Rusya, uzun süren bir kuşatmadan sonra liman kenti Mariupol'daki Azovstal Çelik Fabrikası'ndan teslim olmaları sonrası tahliye edilen 900'den fazla Ukrayna askerinin, Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıkladı.

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Ukrayna ise şu ana kadar tahliye edilen askerlerinin durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya yanlısı Ukraynalı ayrılıkçı lider Denis Puşilin Rus Itar Tass ajansına, fabrikadaki Ukrayna askerlerinin yarıdan fazlasının tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya yetkilileri fabrikadan çıkan askerlerin sayısı konusunda farklı açıklamalar yapıyorlar ve BBC sayıları bağımsız kaynaklardan doğrulatabilmiş değil.

Rusya Savunma Bakanlığı, fabrikadan tahliye edilen askerlerin fotoğraflarını da dağıttı.

Ukrayna, kuşatma altındaki kentte kalan askerlerine, hayatlarını kurtarmak amacıyla Rusya ile vardığı anlaşma kapsamında teslim olmaları emrini vermişti.

Yüzlerce askerin haftalardır mevzilendiği Azovstal Çelik Fabrikası'nda yiyecek ve suyun iyice azaldığı bildiriliyordu.