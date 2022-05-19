Yerli ve milli helikopter Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in ilk kez havalandığını duyurduğu yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi.
TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Gökbey’in seri üretim öncesi son prototipi olan 4’üncü prototipin de havalandığını açıklayarak, fotoğraflarını paylaşmıştı. Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor. Türkiye’nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri ‘Gökbey’ hızla seri üretime doğru ilerliyor.
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.
‘Özgün Helikopter Programı’ çerçevesinde yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.