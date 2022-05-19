ABD Başkanı Biden 'Türkiye'ye gitmeyeceğim' deyip ekledi: İsveç ve Finlandiya anlaşmazlıkları çözülecek

NATO'da yaşanan Finlandiya ve İsveç krizinin ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Joe Biden konuştu. Türkiye'nin 'veto' kararının ardından Türkiye'ye gitmeyeceğini belirten ABD Başkanı Biden, ancak sorunun çözüleceğini düşündüğünü ifade etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, fırtına mevsimiyle ilgili bir brifingden sonra Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ''Finlandiya ve İsveç'in liderlerinin perşembe benimle görüşmeye geleceğine dair bir telefon aldım. Bence iyi olacağız'' dedi.

Türkiye'ye gitmeyeceğim ama...

Bir gazeteci bu açıklamanın ardından Biden'a, ''Türkiye'yi (Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya) üyeliklerini kabul etmeye ikna edebilir misiniz?'' diye sordu. Biden yanıt olarak, ''Türkiye'ye gitmeyeceğim, ancak bence iyi olacağız'' dedi. Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor.

Erdoğan ve Çavuşoğlu ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmasında, ''NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar.'' deyip eklemişti: "İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da pazar günü, "Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık.” değerlendirmesini yaptı.