Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak hayvanlarının çoğalması ciddi bedel ödetebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı açıklama. Erdoğan, sokak hayanlarının sınırsız çoğalmasının ciddi bedelleri olacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı, "Sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma bize ciddi bedeller ödetebilir" uyarısı yaptı... İşte Erdoğan'ın gençlerin sorusu üzerine yaptığı o açıklama...

- Rahmetli Neşet babanın bir sözü var, aşkınan koşan yorulmaz. Belediyelerimizin bu konuda hepsinin ölçüsü çerçevesinde gücü var. Arzu ederlerse koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden bu konuda kalkıp da hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor?

- Yapsın, örneğin bizim şu anda Konya Belediyemizin nefis bir barınağı var. İstanbul'da Beykoz Belediyemizin gayet güzel barınağı var. Teşhis, tedavi ve bunun dışında atmaları gereken adım.

- Buralarda ortak paydamız en önemli süreç burada kısırlaştırmadan geçiyor. Kısırlaştırmaya yönelik özellikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Aksi takdirde sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma bize ciddi bedeller ödetebilir.

- Belediyelerimizin işinin kolaylaşması noktasında kısırlaştırmanın büyük önemi var. Bunun yanında teşhis, tedavi ve operasyonlar. Ben tabii gittim gördüm, belediyemiz hakikatten nefis bir yer yapmış adeta bir hastane.

- Demek ki isteyince oluyor, yani aşkınız varsa bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsanız var. Aynı durum Konya'daki Büyükşehir Belediyemiz. O da büyük bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul'da Beykoz Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz içinde atılan adımlar var.

- Biz bu konu ile ilgili özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızı da devreye soktuk. Müşterek çalışma yapmak suretiyle tabii bu sokak hayvanlarına yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor ki, yani Allah göstermesin bu çocuklarımızın, kızlarımızın, yavrularımızın köpeklerin saldırısına uğraması anne baba olarak bizleri de rahatsız edecektir.

- Kimse bunu güle oynaya karşılayamaz. Düşünün ki bir anne babanın yavrusu parçalanıyor. Ne olacak alkışlanacak hali yok. Hayvan sevgisi denebilir mi denemez, burada gerçekçi olmak lazım.

- Tedbir, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri ve bunlara yönelik de adımlarımızı atıyoruz. Birinci derecede de bu konuda özellikle bakanımıza dedim ki 'Artık bütün hocalığını bu konuda kullanacaksın ve adımını atacaksın'...