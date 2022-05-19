BIST 2.394
DOLAR 15,96
EURO 16,84
ALTIN 939,82
HABER /  EKONOMİ

Koronavirüs tedbirleri kalkınca AVM müşteri sayısı arttı

Koronavirüs tedbirleri kalkınca AVM müşteri sayısı arttı

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülke genelindeki alışveriş merkezlerinin (AVM) müşteri sayıları da artmaya başladı.

Abone ol

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AA muhabirine, ülkedeki 441 AVM'de salgın öncesi günlük ortalama ziyaretçi sayısının 6,5-7 milyon civarında olduğunu, salgın döneminde ise bu rakamın ortalama 650 bin civarında seyrettiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte AVM'lerde yeniden günlük 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını belirten Özpamukçu, "Şu anda müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz, pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz. Tabii ki ekonomik daralma müşteri sayılarını biraz vuracaktır ama bu sene artık bunu geride bırakacağımızı düşünüyorum." dedi.

Özpamukçu, eylül, ekim ve kasım aylarının son durumu görmek açısından belirleyici olacağını, sürecin şu an için sağlıklı ilerlediğini kaydetti.

avm
ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya Camii görevli personeline özel sanat ve tarih eğitimi
Ayasofya Camii görevli personeline özel sanat ve tarih eğitimi
Avcılar'da yaşandı! Kurusıkı sandığı silahı ateşledi sonrası feci!
Avcılar'da yaşandı! Kurusıkı sandığı silahı ateşledi sonrası feci!
Trafik polisi kameraları söyleyince kadın sürücü gerçeği itiraf etti
Trafik polisi kameraları söyleyince kadın sürücü gerçeği itiraf etti
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 19 terörist öldürüldü
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 19 terörist öldürüldü
UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt kazandı Fenerbahçe üzüldü planlar değişti
UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt kazandı Fenerbahçe üzüldü planlar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Atatürk Havalimanı pistlerini bir ihtimal kaldırmayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Atatürk Havalimanı pistlerini bir ihtimal kaldırmayacağız!
Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner dernek kurdu
Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner dernek kurdu
Gaziantep'te arazi kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü 2 ağır yaralı
Gaziantep'te arazi kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü 2 ağır yaralı
Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askerine ne oldu?
Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askerine ne oldu?
TESK Başkanı Palandöken'den yerli turist için kampanya çağrısı
TESK Başkanı Palandöken'den yerli turist için kampanya çağrısı