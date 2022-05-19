Eskişehir'de FETÖ soruşturması! Aranan 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlı gözaltına alındı.Abone ol
İzmir ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bu kişileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan Y.T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.Ç. ile A.M.Ç. ise soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderildi.