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Eskişehir'de FETÖ soruşturması! Aranan 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de FETÖ soruşturması! Aranan 3 şüpheli yakalandı

 ESKİŞEHİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlı gözaltına alındı.

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İzmir ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bu kişileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Y.T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.Ç. ile A.M.Ç. ise soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderildi.

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