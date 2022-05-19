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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Banka hesaplarına el konuldu! İflas süreci başlatıldı: Google Rusya şoku

Banka hesaplarına el konuldu! İflas süreci başlatıldı: Google Rusya şoku

Google, Rusya'daki banka hesabına el konulduğunu duyurdu. ABD'li şirketin Rusya’daki iştiraki, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı. Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı. Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, iflas süreci başlattı. Google'ın Rus yan kuruluşunun iflas başvurusunda bulunduğunu açıklamasının ardından bir Google sözcüsü, Rusya'daki banka hesaplarına da el konulduğunu ve ofisin çalışmasının imkansız hale getirildiğini söyledi.

YouTube'u engellemeyi planlamıyorlar
Yapılan iflas başvurusunun, Rusların Google'ın arama motorunu veya YouTube gibi diğer hizmetlerini kullanmasına nasıl etki edeceği şimdilik bilinmiyor. Öte yandan, bu hafta üst düzey bir Rus kabine bakanı, Rusya'nın YouTube'u engellemeyi planlamadığını açıklamıştı.

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