McDonald's'a hamburgerleri yüzünden dava açıldı

ABD'de fast food zincirleri McDonald's ve Wendy's hakkında, reklamlarında kullandığı görsellerin hamburgerleri gerçeğinden daha büyük gösterdiği ve müşterileri yanılttığı gerekçesiyle dava açıldı.

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New York'ta bir müşterinin açtığı davada iki fast food zinciri, haksız ve yanıltıcı ticari uygulama suçlamasıyla karşı karşıya.

Müşteri, hem kendisi hem de kandırıldığını düşünen diğer müşteriler için 50 milyon dolar tazminat talep etti.

Henüz McDonald's ve Wendy's davayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Mart ayında Florida'da benzer bir dava Burger King için açılmıştı. Üç fast food zincirinin de avukatlığını New York'taki Justin Chimienti hukuk firması üstleniyor.