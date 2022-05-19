Rıfat Hisarcıklıoğlu: Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan, doğuştan elektrikli bir otomobil üretiyoruz. Seneye TOGG’u yollarda görmeye başlıyoruz” dedi.

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Samsun Üniversitesi’nde öğrenci ve akademisyenlere “Girişimcilik, Liderlik ve Türkiye’nin Teknoloji Hamlesi” konulu konferans veren Hisarcıklıoğlu, iyi bir girişimci olmanın yolunun ortaklık kültürünü geliştirmekten geçtiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, “Bizim kültürümüzde ‘icat çıkarma’ deyimi çoktur. Lakin devir icat çıkarma devri. Devir, eski köye yeni adet getirme devri. Sermayeniz bir garaj, bir de bilgisayar. Dijital dönemdeyiz. Dijital dönüşümle birlikte yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Firmalar her işi kendi yapmak yerine bireysel girişimcilerle ortak çalışmaya başladılar” diye konuştu.

“Dünyanın en büyük şirketleri teknolojiden çıkıyor”

Zuckerberk, Elon Musk ve Jack Ma gibi girişimcilerin ortak özelliklerine değinerek konuşmasını sürdüren Hisarcıklıoğlu, “Günümüzün büyük şirketleri teknoloji şirketleridir. Genç girişimciler ve şirketleri artık sıkça görünüyor. Zuckerberk, bugün piyasa değeri 1 trilyon dolar olan Facebook’u 23 yaşında kurarken, Whatsapp 55 çalışanıyla 24 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Elon Musk adında bir girişimcinin kurduğu ve dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla, diğer tüm otomotiv şirketlerinin toplamından daha değerli. Bir bilgisayar, iyi bir fikir ve azimle, kendi işimizi kurmak mümkün. Bunlar başka ülkede olur ama bizde olmaz gibi düşünceye kapılabilirsiniz. Fakat geçen sene, tam 129 Türk girişimine, yurt dışından 1,3 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımları alan şirketlerin çoğunu da sizler gibi üniversite öğrencisi veya okulu yeni bitirmiş gençler kurdu. Şimdi bunlar için, ‘kodlama bilmek filan lazım’ diyen olur. Bizim Ankara ETÜ mezunu bir kardeşimiz, Hediye Sönmez, memleketine döndü ve babasının tarlasındaki narenciyeyi internetten tüm ülkeye satmaya başladı. Yani demem o ki, fırsatlar çok” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz”

Elektrikli ve otonom araçlarının otomotiv sektörüne girmek için bir fırsat olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Araba dediğimiz cihaz dönüşüyor. Türkiye için hem bir pazara giriş fırsatı hem de otomotiv yan sanayimizin bu dönüşümün dışında kalmaması tedbir alma mecburiyeti doğdu. İşte biz Türkiye’nin otomobili TOGG’a bu vizyonla başladık. Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan, doğuştan elektrikli bir otomobil üretiyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine ve mobilite ekosistemine katkı sağlıyoruz. Bursa Gemlik’teki üretim tesislerimiz de İnşallah bu sene sonunda faaliyete geçiyor. Seneye de TOGG’u yollarda görmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bizim zenginliğimiz bütün farklılıklara rağmen bu coğrafyada birlikte yaşamak"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kazanmak için ötekileştirmemek gerektiğine dikkat çekerek “Hepimiz aynı değiliz. Her birimiz farklı yaratılmışız. İnsan düşündüğü için diğer canlılardan ayrılır. Farklı düşünenler, fikirler çarpışsın ki ortaya güzel şeyler çıksın. Zenginlikler farklılıklardan çıkar. Etnik kökenimiz, mezhebimiz farklı olabilir ama bizim zenginliğimiz bu coğrafyada birlikte yaşamak. Birbirinizi sevin. Severseniz iyi görünürsünüz, mutlu olursunuz” dedi. Türkiye’nin zor bir coğrafya olduğunu vurgulayan Başkan Hisarcıklıoğlu, bu zorluğun “Ben değil, biz varız” düşüncesini gerektirdiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora

Samsun Üniversitesi’nde düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından M.Rifat Hısarcıklıoğlu’na fahri doktora unvanı verildi. Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.