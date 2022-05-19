Haziran ayına girerken Amasya ve Ordu'ya kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği uyarısının ardından Amasya ve Ordu'nun yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.