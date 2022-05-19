Bülent Arınç'tan bomba 19 Mayıs paylaşımları! Gençler adalete ve devlete güvenini yitirdi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında iktidara yüklendi. Adalet ve kamu kurumlarına güvenin yitirildiğini ifade eden Arınç, “Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir” dedi.

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AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında paylaştığı mesajlarda iktidarı ‘gençler’ üzerinden adeta topa tuttu. Adalet ve kamu kurumlarına güvenin yitirildiğini ifade eden Arınç, “Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir” dedi. AK Parti iktidarından güven tesis etmesini isteyen Bülent Arınç, şu mesajları paylaştı:

- Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bu kıymetli günün gençlere armağan edilmiş olması hasebiyle gençlerimiz hakkında birkaç konuya değinmek istiyorum. Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan muzdarip olduğunu fark ettim.

Kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremiyorlar

- Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir.

- Türkiye, evlatlarına gelecekte kavuşacakları muhtemel bir refah vaat etmeyi terk etmeli ve ivedilikle gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretmelidir.

Kamu sınav ve mülakatlarına yeniden güven tesis edilmeli

- Dünyanın küreselleşerek küçüldüğü ve her an her yerden haberdar olabildiğimiz bu dönemde gençlerimiz farklı coğrafyalarda yaşayan çağdaşlarının sahip olduğu her imkâna kolaylıkla erişebilmelidir.

- Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis edilmelidir. Beyin göçünün önüne geçecek girişimci ve akademik destekler hayata geçirilmelidir.

Hiçbir genç, düşüncelerini dile getirdiği için endişe etmemeli

- Hepsinden önemlisi gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalıdır. Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı, endişe gütmemelidir.

- Bu ortamı tesis etmek bizlerin ülkemizi müreffeh bir medeniyet seviyesine eriştirmede en büyük dayanağımız olan gençlerimize borcumuzdur.