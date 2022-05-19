Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı 372'ye çıktı

Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan ve 89 yıl önce kurulan THY, aradan geçen sürede global bir marka olurken dünyanın en fazla ülkesine ve uluslararası noktaya uçan hava yolu olarak dikkati çekiyor.

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Türkiye'nin milli hava yolu şirketi ve küresel markası THY, kuruluşunun 89. yıl dönümünü kutluyor.

20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak kurulan şirketin personel sayısı; 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu.

İlk filoda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alırken, yeni uçaklarla 1936'da uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı.

Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı. Filosundaki uçak sayısını 52'ye, koltuk sayısını ise 845'e ulaşan şirket, 1945'te uçulan şehir sayısını 3'ten 19'a çıkardı.

İlk yurt dışı sefer Atina'ya

THY'nin ilk yurt dışı seferi Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de gerçekleştirildi. Şirket, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara uçmaya başladı.

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayılı kanunla değiştirilerek 1953'te bugünkü Türk Hava Yolları ismini aldı.

THY'nin Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk uçuşu 1961'de gerçekleşti. 1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin ve Nürnberg hatları açıldı.

Taşınan yolcu sayısı 1967'de 528 bin iken, 1973'te 2,5 milyona ulaştı.

1977'de yeniden millileştirildi

THY'nin 20 yıl önce yabancı sermayeye açılan hisseleri, 1977'de Maliye Bakanlığı tarafından alınarak şirket yeniden millileştirildi.

Şirket, 1983'te 50. yıl dönümüne ulaştığında 3 kıtada 4 bin 37 koltuk kapasiteli 30 uçakla 30 bin ton kargo ve 2,5 milyon yolcu taşıyordu.



THY, 1985'te 4 adet Airbus A310'un filoya katılmasıyla Uzakdoğu ve okyanus aşırı seferlere başladı. 1994'te Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanan şirket, iktisadi devlet teşekkülü statüsüne geçti.

Sabiha Gökçen'den ilk uçuş Ankara'ya

ABD'de ve Uzakdoğu'da 2000'de birden fazla noktaya uçuş başlatan şirket, 2001'de Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2006'da 100'üncü uçağını filosuna katan, 2007'de havacılık sektöründe "Ulusal Kalite Ödülü"nü alan şirket, 2008'de Star Alliance'a katıldı. 2012'de 200'üncü uçak filoya katıldı.

THY, 2013'ten sonra Borussia Dortmund ve Aston Villa ile sponsorluk anlaşması imzalarken, Euroleague Basketball ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Reklam filminde Didier Drogba ve Lionel Messi'yi ağırladı.