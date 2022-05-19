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Bakan Derya Yanık'tan Nisa bebek hakkında açıklama! Son sağlık durumu nasıl hayati tehlikesi var mı?

Bakan Derya Yanık'tan Nisa bebek hakkında açıklama! Son sağlık durumu nasıl hayati tehlikesi var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pendik'te annesi tarafından ölüme terk edilen Nisa bebeğin son sağlık durumu hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Bakan Yanık Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili olarak son detayları paylaştı.

"Yönlendirici olmak istemem. Kanaat paylaşmak doğru olmaz fakat şu ana kadar arkadaşlarımızın bir ihmali olduğu bulgusu yok." diyen Bakan Yanık şöyle devam etti:

0-6 ay arası çocukların kusma reflekslerinde çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımızın bebek kamerasında görüyorlar. Kameradan tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar çocuğun hareketlerinde değişiklikler var ve müdahale ediyorlar. Gerekli sevk yapılıyor. Yatırma pozisyonu önemlidir kuşkusuz. Bütün kamera görüntüleri, beslenme saatleri kimler sorumlu, tıbbi müdahalenin nasıl yapıldığı sonraki hastane süreciyle ilgili bütün verileri topladık. Tıbbi ve idari anlamda soruşturma yapılıyor.

Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı sondayla besleniyor. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattı.

Henüz daha nefes şeyi tam yerin gelmedi. Doktorlar hastanede daha uzun süre kalmasını doğru bulmuyorlar enfeksiyon sebebiyle solunum cihazını temin ettik bakanlık olarak onu hastane dışında onu özel bir bakıma alacağız. Takibini biz bakanlık olarak yapacağız.  Henüz kalıcı hasar olup olmadığın tespit etmedik bebek çok küçük olduğu için. Bu ilerleyen dönemde bebeğin hareketleriyle belli oluyor.

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