Finlandiyalı parlamenterden Türkiye'yi kebapla boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu veto etmesinin ardından Finlandiyalı Parlamenter Mikko Karna'dan tepki geldi. Karna, Finlandiyalıları Türkiye tatillerini, Türk kebap restoranlarını ve Türkiye yapımı otomobilleri boykot etmeye çağırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya için "NATO üyeliklerine olumlu bakmıyoruz. Türkiye'ye gelip bizimle görüşeceklermiş. Kusura bakmasınlar, boşuna gelmesinler" diyerek iki ülkenin NATO başvurusunu veto etmişti.

Türkiye için boykot çağrısı

Serbestiyet'te yer alan habere göre; Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Finlandiyalı Parlamenter Mikko Karna, Türkiye’ye tatil seyahatleri, Türk kebapları ve Türkiye yapımı otomobilleri boykot çağrısı yaptı. Karna, boykot mesajında Kürt kebaplarının lezzetini de vurguladı.