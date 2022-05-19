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Almanya'da Türk vatandaşı DHKP-C'nin üç yöneticisi tutuklandı

Almanya'da Türk vatandaşı DHKP-C'nin üç yöneticisi tutuklandı

Almanya Federal Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütünde üst düzey yönetici olduğu iddia edilen Türk vatandaşları Özgül E., İhsan C. ve Alman vatandaşı Serkan K.’nin tutuklandığını açıkladı.

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Almanya’da DHKP-C terör örgütünde üst düzey görev aldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları Özgül E.’nin geçtiğimiz pazartesi günü Heidelberg’de, İhsan C.’nin dün Bochum’da, Alman vatandaşı Serkan K.’nin ise geçtiğimiz salı günü Hamburg’da tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılık, Özgül E.’nin Ocak 2003 tarihinden bu yana DHKP-C'de faaliyet gösterdiğini belirterek, Nisan 2004'e kadar örgütün Amsterdam'daki merkez basın ofisinde üst düzey bir pozisyonda bulunduğunu, çalışanlara iç iletişim ve raporların iletilmesi için talimatlar verdiğini ve sahte kimliklerin dağıtımı gibi çeşitli görevlerde bulunduğunu açıkladı.

Alman vatandaşı Serkan K. hakkında ise 2014-2018 yılları arasında DHKP-C'de çalıştığı, örgütün gençlik komitesinin üyesi olduğu, 2015’ten itibaren Hamburg bölgesinde "bölge yöneticisi" ve DHKP-C “Kuzey Bölge Yöneticisi" olarak görev yaptığı ifade edildi. Serkan K.’nin ayrıca DHKP-C örgüt üyelerinin eğitimi, propaganda faaliyetlerinin yürütülmesi, sahte kimlik temin etme ve örgüt için finansal gelir elde etme suçları işlediği bildirildi.

Federal Başsavcılık, açıklamasında İhsan C.’nin Eylül 2015-2022 tarihleri arasında DHKP-C'de “Güney Bölge Sorumlusu” olarak görev aldığını, Almanya’nın Frankfurt, Darmstadt, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Münih, Augsburg ve Nürnberg şehirlerinde örgütlenme faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. İhsan C.’nin ayrıca örgütün propaganda faaliyetlerini yürüttüğü ve sahte kimlik temin ettiği açıklandı.

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