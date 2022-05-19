TOGG Samsun'da görücüye çıktı

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin otomobili TOGG, vatandaşların beğenisine sunuldu.

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TOGG, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası binasının önünde sergilendi.

Vatandaşlar, Anadolu'da ilk defa Samsun'da sergilenen TOGG'a ilgi gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ile TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, aracın yanında vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu ile Murzioğlu, TOGG'un anahtarını boyunlarına asarak poz verdi.

Karakaş, gazetecilere, anlamlı bir günde Samsun'da gençlerle hem tecrübelerini hem de projenin son durumunu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Burada iş insanlarıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Karakaş, "Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız, 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanımıza rezerve etmiştik. Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok." dedi.

Karakaş, daha sonra, "Bir otomobilden daha fazlası" temalı söyleşiye katılarak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'a, 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.