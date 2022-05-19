BIST 2.394
DOLAR 15,87
EURO 16,84
ALTIN 941,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trafikte yola çöp attı arkaından fotoğrafı çekilince cezayı yedi

Trafikte yola çöp attı arkaından fotoğrafı çekilince cezayı yedi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde duraklarken araçtan dışarıya pet şişe atan sürücüye polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Abone ol

Bursa, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 16 Y 5867 plakalı hafif ticari aracın camından dışarıya pet şişe atan sürücü, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Çekilen görüntü sosyal medyada tepkiye neden oldu. Aracın sürücüsünü tespit eden trafik polisi, sürücü Ö.S.'ye (30) trafikte seyir halindeyken yola pet şişe, çöp ya da farklı bir cisim atma suçundan 196 TL cezai işlem uyguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan 'yakında açıklayacağım' diyerek duyurdu
Arda Turan 'yakında açıklayacağım' diyerek duyurdu
Alanya'da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
Alanya'da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
AK Parti Ömer Çelik'ten NATO, asgari ücrete zam ve Atatürk Havalimanı açıklaması! Tek şey istiyoruz
AK Parti Ömer Çelik'ten NATO, asgari ücrete zam ve Atatürk Havalimanı açıklaması! Tek şey istiyoruz
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
İsveç'ten Türkiye'nin istediği PKK'lılar için skandal adım! İnadına bakın ne yaptılar
İsveç'ten Türkiye'nin istediği PKK'lılar için skandal adım! İnadına bakın ne yaptılar
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!
TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi
TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi
ABD Büyükelçiliği'nden CHP İstanbul mitingi için provokatif uyarı
ABD Büyükelçiliği'nden CHP İstanbul mitingi için provokatif uyarı
Finlandiyalı parlamenterden Türkiye'yi kebapla boykot çağrısı
Finlandiyalı parlamenterden Türkiye'yi kebapla boykot çağrısı
TOGG Samsun'da görücüye çıktı
TOGG Samsun'da görücüye çıktı