BIST 2.394
DOLAR 15,85
EURO 16,78
ALTIN 937,82
HABER /  GÜNCEL

MSB'den Yunanistan'ın 19 Mayıs sözde Pontus soykırımı sözlerine tepki

MSB'den Yunanistan'ın 19 Mayıs sözde Pontus soykırımı sözlerine tepki

Yunanistan'ın Kurtuluş Savaşı sürecinde kendilerine yönelik soykırım yapıldığı iddiasıyla 19 Mayıs'ı anma günü olarak ilan edip provokatif paylaşımlar yapmasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 19 Mayıs 1919'u Sözde Pontus Soykırımı olarak anması nedeniyle kışkırtıcı mesajlarına sert tepki geldi. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihî gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının “Pontus” iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz.

Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu’yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir.

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu’da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu’nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması’yla da tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır.

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler, bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar...

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!
TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi
TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi
Finlandiyalı parlamenterden Türkiye'yi kebapla boykot çağrısı
Finlandiyalı parlamenterden Türkiye'yi kebapla boykot çağrısı
TOGG Samsun'da görücüye çıktı
TOGG Samsun'da görücüye çıktı
NASA uzaya 2 cansız kadın manken yollayacak! Sebebi ise bakın ne
NASA uzaya 2 cansız kadın manken yollayacak! Sebebi ise bakın ne
Almanya'da Türk vatandaşı DHKP-C'nin üç yöneticisi tutuklandı
Almanya'da Türk vatandaşı DHKP-C'nin üç yöneticisi tutuklandı
FİFA'da Cüneyt Çakır'a 2022 Dünyası Kupası şoku! Çakır listede yer almadı
FİFA'da Cüneyt Çakır'a 2022 Dünyası Kupası şoku! Çakır listede yer almadı
Danıştay'dan Basın Kartı kararı: Cumhurbaşkanlığı'nın itirazı haklı bulundu
Danıştay'dan Basın Kartı kararı: Cumhurbaşkanlığı'nın itirazı haklı bulundu