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TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi

TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK), enflasyon hesabını yapan Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş istifa etti.

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TTÜİK'te enflasyon hesabını yapan Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın yerine Furkan Metin getirildi. İstifa süreci yine 'görevden affını' isteme' şeklinde gerçekleşti.

TÜİK'te önemli bir görev değişikliği yaşandı. Enflasyon hesabı çalışmalarının yürütüldüğü TÜİK Fiyat İstatistikleri Dairesi'nin başındaki isim olan Cem Baş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, "görevden affını" istedi.

Talebin kabul edilmesiyle Baş'ın yerine Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanı Furkan Metin atandı. Cem Baş'ın ise aynı dairede uzman olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

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