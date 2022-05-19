Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili şehrin bilboardlarına astırdığı Arapça 'artık evinize dönün, istenmiyorsunuz" afişine soruşturma başlattı. Tanju Özcan, "Tavrımın arkasındayım" deyip ekledi: "Bakın bu ülke karışacak yakında!.."

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediyenin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma başlattı. Şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara dün hem Türkçe hem de Arapça "Bolu Belediyesinden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı afişle ilgili Başsavcılığa şikayette bulunuldu. Başsavcılık, olayla ilgili "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla afişler kaldırıldı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ismi yer alan afişte, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynaklarıyla size yıllardır sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz. Dönün ülkenize." ifadeleri yer alıyordu.

O afişler savcılık talimatıyla kaldırıldı

Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından asılan ilanlar, geniş yankı buldu. Bir vatandaş, savcılığa ilanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. İlanların savcılık kararıyla kaldırılmasına karar verildi. İlanlar dün gece saatlerinde, polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Sığınmacılara 'ülkenize dönün' demek suç mu?

Başkan Özcan, ilanların kaldırılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:, "Bu misafirlik çok uzadı, geldiğiniz gibi dönün ülkenize dedim, hemen hakkımızda muhtemelen AK Parti milletvekilinin şikayeti üzerine bir soruşturma başlatılmış ve savcılık afişleri toplatma kararı vermiş. Yani sığınmacılar ülkemizde kalsın, sığınmacıları beslemeye devam edelim, yenilerini de buraya davet edelim gerekirse onlara da bakalım demek suç olmuyor da dönün ülkenize demek mi suç oluyor?"

Bakın bu ülke karışacak yakında!

"Vallahi ben bu tavrımın arkasındayım. Bakın bu ülke karışacak yakında. Birileri bana diyor ki, bu ülke karışırsa diyor seni sorumlu tutarlar. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Bu insanları Türk toplumuna entegre etmek mümkün değil. Bu karışıklık zaten bu kafayla yaşanacak. Ben sadece bugünden uyarı görevimi yapıyorum. Yarın bir karışıklık çıkarsa bundan dolayı kimsenin beni suçlaması haddi de değil hakkı da değil. Çünkü uyaran benim zaten. Bakın iyiye gitmiyoruz" dedi.

“Alın beni bu suçtan hapse atın”

Tanju Özcan, Cumhuriyet Savcılığı'nın 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla ilanları kaldırmasıyla ilgili, "Türk milletinin menfaatini korumak, korumaya çalışmak, gençlerimizin sorunlarını dile getirmek nefret suçu oluşturuyorsa, Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, ben bu nefret suçunu, ayrımcılık suçunu işlemeye devam edeceğim. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Alın beni bu suçtan hapse atın" diye konuştu.