Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.