BIST 2.394
DOLAR 15,85
EURO 16,78
ALTIN 937,82
HABER /  GÜNCEL

İsveç'ten Türkiye'nin istediği PKK'lılar için skandal adım! İnadına bakın ne yaptılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsveç'ten Türkiye'nin istediği PKK'lılar için skandal adım! İnadına bakın ne yaptılar

Türkiye'nin PKK'ya destek verdiğini açıkladığı ve NATO'ya üyeliğine karşı çıktığı İsveç hem PKK'ya silah temini yapıyor hem Türkiye'nin iadesi için istediği PKK mensubu kişilere vatandaşlık vererek kurtarıyor.

Abone ol

İsveç, PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerini reddetti, bu kişilere vatandaşlık verdi.

İsveç, Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın da aralarında bulunduğu PKK'nın önemli isimlerinin iadelerini reddederken, aralarında sözde İsrail imamı Harun Tokak'ın da yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de iadesine yönelik taleplere karşılık vermedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, NATO üyeliği için başvuran İsveç, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerini himaye eden yaklaşım sergiliyor.

Türkiye'nin, İsveç'te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade talepleri reddedilirken, bazı talepler de uzun süredir yanıtsız bırakıldı.

İsveç, PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerini reddetti, bu kişilere vatandaşlık verdi.

FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden sözde "İsrail imamı" Harun Tokak ile kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in de aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt verilmedi.

Ayrıca Afganistan'dayken İsveç'e iltica talebinde bulunan ve bu ülkeye geçen FETÖ üyesi Yılmaz Ayten ile diğer örgüt mensubu Levent Kenez'e ilişkin iade istemi de bugüne kadar yerine getirilmedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest nedeni İşte İsveç'in PKK'ya verdikleri! Askerlerimize bununla saldırdı Türkiye'den NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik manifesto
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!
TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi
TÜİK'te enflasyon hesabını yapan başkan görevinden affını istedi
Finlandiyalı parlamenterden Türkiye'yi kebapla boykot çağrısı
Finlandiyalı parlamenterden Türkiye'yi kebapla boykot çağrısı
TOGG Samsun'da görücüye çıktı
TOGG Samsun'da görücüye çıktı
Almanya'da Türk vatandaşı DHKP-C'nin üç yöneticisi tutuklandı
Almanya'da Türk vatandaşı DHKP-C'nin üç yöneticisi tutuklandı
FİFA'da Cüneyt Çakır'a 2022 Dünyası Kupası şoku! Çakır listede yer almadı
FİFA'da Cüneyt Çakır'a 2022 Dünyası Kupası şoku! Çakır listede yer almadı
Danıştay'dan Basın Kartı kararı: Cumhurbaşkanlığı'nın itirazı haklı bulundu
Danıştay'dan Basın Kartı kararı: Cumhurbaşkanlığı'nın itirazı haklı bulundu
Rıfat Hisarcıklıoğlu: Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz
Rıfat Hisarcıklıoğlu: Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz
Haziran ayına girerken Amasya ve Ordu'ya kar yağdı
Haziran ayına girerken Amasya ve Ordu'ya kar yağdı
Bakan Derya Yanık'tan Nisa bebek hakkında açıklama! Son sağlık durumu nasıl hayati tehlikesi var mı?
Bakan Derya Yanık'tan Nisa bebek hakkında açıklama! Son sağlık durumu nasıl hayati tehlikesi var mı?