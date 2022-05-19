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AK Parti Ömer Çelik'ten NATO, asgari ücrete zam ve Atatürk Havalimanı açıklaması! Tek şey istiyoruz

AK Parti Ömer Çelik'ten NATO, asgari ücrete zam ve Atatürk Havalimanı açıklaması! Tek şey istiyoruz

AK Parti MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu için Çelik, "Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ardından flaş açıklamalar yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu için Çelik, "Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanamaz" dedi. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

- Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz.

- Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.

- Terör örgütüne verilen desteğin 'DEAŞ ile mücadele' bahanesi adı altında yapılması kabul edilemez.

- Finlandiya ve İsveç hala diyorlar ki, ‘Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz. Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net.

ABD Başkanı Biden'in Türkiye ile ilgili sözleri...
- (ABD Başkanı Biden’ın ‘Türkiye’yi ikna ederiz’ ifadesi..) Mesele Türkiye’nin ikna edilmesi değildir. Herhangi bir devlet başkanı Türkiye’nin ikna edilmesinden bahsediyorsa mesele Türkiye’nin ikna edilmesi gibisinden bir denklem içine alınamaz. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir.

Kılıçdaroğlu önceleri 'benim projemdi, çaldılar' diyordu
- Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı’nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce ‘Bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek fikri çalmışlar’ diyordu. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, böylesine çevre bilincinden kopuk, böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ek zam
- AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Bu takvim için bir şey söylemek henüz erken. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen tüm talepler sıkı bir takiple değerlendiriliyor."

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