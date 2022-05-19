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Öğretim görevlisinin sır ölümü! Eve giren yakınları bu halde buldu

Öğretim görevlisinin sır ölümü! Eve giren yakınları bu halde buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Mevlüt Karaçor evinde ölü bulundu.

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MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi ve Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Mevlüt Karaçor'dan (45) haber alamayan yakınları Turgutlu ilçesindeki evine gitti.

Anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Karaçor'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karaçor'un öldüğünü belirledi.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlamayan Karaçor'un kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karaçor'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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