Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye'nin reddine cevap: Sakin kalmalı

İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret eden ve İtalyan mevkidaşı Mario Draghi'yle görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İtalya basınına yaptığı açıklamada Türkiye'yle yaşanan NATO anlaşmazlığına değindi.

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Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik için resmi başvuruda bulunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki ülkeyi veto edecekleri yönündeki açıklaması askeri ittifak içinde büyük tartışma yarattı.

Marin, açıklamasında bu konunun diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek “Bence bu aşamada sakin kalmak, Türkiye'yle ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmak, var olabilecek soruları yanıtlamak ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek önemli” dedi.

Corriere della Sera gazetesine konuşan Marin ayrıca, NATO'nun Finlandiya topraklarına nükleer silah yerleştirme ve kalıcı üs kurma planı olmadığını da söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre İtalya basınında, Roma yönetiminin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’yi ikna edebilmek için arabuluculuk yapma niyetinden de söz edildi. La Stampa gazetesindeki bir analizde, “Marin, Ankara’nın vetosunu önlemek için ABD ile birlikte arabuluculuk yapan İtalya’nın yardımına güveniyor” dendi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek.