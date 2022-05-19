CHP ve HDP'nin 15 Temmuz pazarlığı! Ayhan Bilgen bombayı patlattı

Halkların Demokratik Partisinden (HDP) ayrılarak Türkiye'nin Sesi Partisini (SESPARTİ) kuran Ayhan Bilgen, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Bilgen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile HDP'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi yaptığı pazarlığı anlattı.

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Halkların Demokratik Partisinden (HDP) ayrılarak Türkiye'nin Sesi Partisini (SESPARTİ) kuran Ayhan Bilgen, TVNET'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2016 yılında darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce milletvekillerinin dokunulmazlığının tartışıldığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) arasında yapılan bir görüşmede HDP'nin CHP'ye, 'Sizin dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermeniz hem bizim hem de sizin içerinizdeki bazı milletvekillerinin yargılanmasına ve başka sonuçlara neden olabilir' endişesini iletmesine karşı CHP'den, 'Merak etmeyin dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından iktidar bu tarz bir hamle yapmaya fırsat bulamayacak' çıkışının geldiğini, bundan bir iki ay sonra da darbe girişiminin gerçekleştiğini biliyoruz. Böyle bir şey oldu mu?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Bilgen, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Askerlerin beklentilerini bir vekil CHP'ye taşıdı"

Kendisinin öyle bir görüşmede bulunmadığını belirten Ayhan Bilgen, "Ama birkaç ismin özellikle de dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda CHP'yi ikna etmek için özel bir rol oynadığı ve inisiyatif kullandığı bize de yansıyan bilgilerdendi. Özellikle daha genelkurmay kökenli bir bilgilendirme olduğu, CHP'nin bir şekilde ikna edildiği yönünde bir bilgimiz var. Bu kaynaklardan teyit edebileceğimiz bir şey değil bugün itibariyle. Askerlerin bu konuda kaygılarını, beklentilerini CHP içine taşıyan bir siyasetçi olduğu, CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda böyle ikna edildiği iddia edildi" dedi.

"Gizemli bir oylama tablosu var" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı olduğuna vurgu yapan Bilgen, "Ama daha sonra gizemli biçimde yapılmış, izahı net bir şekilde yapılmamış bir oylama tablosu var. İnsanların dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanmaya ikna edildiği konusunda bir irtibat görevinin gerçekleştiğini ifade etmişlerdi" ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesi pazarlığı

Ayhan Bilgen, eski partisi HDP ve CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yaptığı pazarlığı da anlattı. CHP'nin darbe girişiminden önceden haberdar olduğu konusunda da üstü kapalı açıklamada bulunan Bilgen, bir darbe beklentisinin olduğu, hatta tarih verilerek 'dışarı çıkılmaması' uyarılarının bile yapıldığını söyledi.

"Darbe öncesi tarih verdiler"

"Darbeden hemen önce olması konusunda başka spekülasyonlar da var" diyen Ayhan Bilgen, "Siyasette her türlü vesayete karşı çıkmak demokratik ahlakın olmazsa olmazıdır. Kim tarafından manipüle edilirse edilsin vesayet odağı neresi olursa olsun siyasetçinin bunun karşısında durması lazım. Bu anlamda iyi müdahale, iyi vesayet olmaz, olamaz. Dolayısıyla demokrasinin olmazsa olmazı galiba her türlü vesayete karşı çıkmaktır" açıklamasında bulundu.