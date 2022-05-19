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Türkiye'yi hedef alan PKK'nın birçok saldırıda İsveç üretimi tanksavar füzesi kullandığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'yi hedef alan PKK'nın birçok saldırıda İsveç üretimi tanksavar füzesi kullandığı ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıdaki saldırısında İsveç üretimi AT-4 adlı tanksavar füzesini de kullandığı ortaya çıktı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Finlandiya ile NATO'ya üyelik için başvuru yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK mensuplarının Türkiye'ye iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4 adlı tanksavar füzesi PKK terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanıldı.

Tek atışlı tanksavar silahının bugüne kadar PKK'nın Türk güvenlik güçlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesindeki saldırılarında kullandığı belirlendi.

Son olarak Pençe Kilit operasyonu bölgesinde de PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarada ele geçirilen silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.

AT-4'ün kullanıldığı saldırılarla ele geçirildiği operasyonlar ve sayıları şöyle:

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