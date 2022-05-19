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ABD'den provokatif Türkiye uyarısı: CHP'nin mitingi tehlikeli olabilir

ABD'den provokatif Türkiye uyarısı: CHP'nin mitingi tehlikeli olabilir

ABD Büyükelçiliği, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği mitinge yönelik uyarı yayımlayarak vatandaşlarına, "Gösterilerden kaçının" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek mitinglere başlayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine ilk miting 4 Aralık'ta Mersin'de yapıldı ancak devamı gelmedi.

Kılıçdaroğlu, nisan ayında ise konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı. CHP lideri, hava şartlarıyla ertelendiği öne sürülen mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

İlk adres İstanbul
Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, miting için İstanbul'u tercih etti.

ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına uyarı
Cumartesi günü Maltepe ilçesinde gerçekleşecek olan miting hazırlıkları devam ederken ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Büyükelçiliğin uyarısında şu ifadeler yer aldı:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

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