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Ukrayna'dan ateşkes resti: Rus birlikleri tamamen çekilmeden olmaz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan ateşkes resti: Rus birlikleri tamamen çekilmeden olmaz

UKRAYNA Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" şeklinde konuştu.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 3. ayına yaklaşırken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Podolyak, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" ifadelerini kullandı.

Fransa ile Almanya'nın aracılık ettiği ve Belarus'un başkenti Minsk'te 2015 yılında Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan barış anlaşmasına işaret eden Podolyak, "Ukrayna yeni 'Minsk' ve savaşın birkaç yıl içinde tekrar etmesiyle ilgilenmiyor. Rusya, işgal altındaki topraklarımızı tamamen özgürleştirmeye hazır olana kadar müzakere ekibimiz silahlar, yaptırımlar ve paradır" dedi.

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