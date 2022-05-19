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Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu

Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

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İSTANBUL Başakşehir Gençlik ve Spor Tesislerinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0 ve maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

"Çok mutlu ve gururluyum"
Ayşe Çağırır, madalya töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir hazırlık sürecinin sonucunu aldığını aktaran milli boksör, "Çok mutlu ve gururluyum. Heyecandan dolayı konuşmakta bile zorlanıyorum. Hala o anı yaşıyorum. Zor bir mücadele verdim. Uzun bir süreç geçirdik. Yaklaşık 6 aydır kamptaydık. Sakatlıklarımız, ağladığımız veya güldüğümüz günler oldu ama hepsine değdi. Bu emekleri taçlandırdık. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Bu altın madalyayı ülkeme armağan ediyorum" diye konuştu.

Antrenörü İsa Daştan'a teşekkür eden Ayşe, "Beni yetiştiren antrenör İsa Daştan ile çok savaştık, mücadele verdik. Düştük kalktık ama en sonunda bu zaferi kazandık" ifadelerini kullandı.

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