Bakan Yanık iddiaları yanıtladı: Torpil ve rüşvet yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın personel alım sınavındaki torpil ve rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında bakanlığın gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6 bin personel için açtığı sınavda torpil iddialarıyla ilgili bir soru üzerine Yanık, şunları kaydetti:

"Sınavı kazanan adayların KPSS puan ortalaması 81,15. Sözlü sınav puanı ortalaması 84,85. Dolayısıyla öyle 50-60 puanlıları kafalarına göre aldılar vesaire iddiaları doğru değil. 4 bin 175 personel almışız, bu çocukların büyük çoğunluğu 30 yaş altı. Hayata daha yeni başlayan, emeği ile işe giren çocuklara kimsenin bu muameleyi yapmaya hakkı yok. Ben cevabını veririm ama 4 bin 175 çocuğu bu töhmet altında bırakmaya kimsenin hakkı yok. 2 Mart ile 12 Nisan 2022 arasında bakanlığımızda sekiz ayrı komisyonla mülakatlar yaptık. Komisyonlarımızda genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanları yer aldı. 1,5 ay boyunca ben bakanlığı kilitledim. Bütün yönetici kadroları bu mülakatlardaydı."

Rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildiren Yanık, "Rüşvet iddiası tümüyle yalan. Bizim il müdürlerimiz mülakatta yok. 'Kendini tanıttı, benden rüşvet istedi' vesaire... Bir il müdürünün bir adayı bilip, arayıp, kendisini tanıtıp, 'Sana mülakatta kazandırırım' demesi kadar absürt bir şey var mı? Bunları yazmış ve sonra da Telegram grubundan hesabını kapatıp kaçmış. Belli ki provokatör" dedi.