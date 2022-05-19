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Türkiye 19 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 19 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 137 bin 730 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayısının binin altına düşmesi durumunda toplu taşıma araçlarında da maske yasağının kalkacağını açıklamıştı.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 730 testi yapıldı, 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1389 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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