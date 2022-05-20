YouTuber ailelere kötü haber geldi! CİMER'e şikayet edildiler hepsine soruşturma açıldı

Sosyal medya üzerinden çocuklarının yaşantılarını, oyunlarını, yiyip içtiklerini yayınlayarak gelir elde eden Yuotuber anne-babalar CİMER'e şikayet edildi. Polis, çocukları üzerinden para kazanan Youtuber aileleri tespit etmek için inceleme başlattı.

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Sosyal medyada özellikle de Youtube üzerinden çok sayıda anne-baba çocuklarının günlük aktivitelerine ait videolar çekerek, yine çocukları adına açtıkları YouTube kanallarında yayınlamaya başladı. YouTuber’lar bu videolar üzerinden gelir de elde ederken Çocuk hakları alanında çalışan avukat Şahin Antakyalıoğlu konuyu CİMER’e şikâyet etti.

Suçlama: Çocuklarını istismar ediyorlar

Hürriyet'in haberine göre Avukat Antakyalıoğlu, şikâyet dilekçesinde, söz konusu hesap sahiplerinin çocuklarını istismar ettiklerini, çocuklar üzerinden para kazandıklarını belirtti. Avukat, şikâyet dilekçesinde “Çocuklar, çocuk ticareti mağduru haline getirilmiştir" dedi.

Bu tür hesaplar kapatılsın...

Anne ve baba, TCK 232. ve 233. maddelerinde yer alan, aile bireylerine kötü muamele suçunu ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali suçunu işlediklerini savunan Avukat Antakyalıoğlu, "Bu ve benzeri hesapların kapatılmasını anne, baba hakkında adli soruşturma başlatılmasını ve çocuk hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Hesaplar mercek altına alındı

CİMER de şikâyeti gereğinin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Çocuk Polisi de dilekçeyi “sosyal medya / internet üzerine paylaşım yapan şahıs/ şahısların bilgilerinin araştırılması” için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.

Yapılan çocuk hakları sözleşmesine aykırı! Çocuk işçiliği... Çocuk Gelişimcileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nur Ülküer, konşla ilgili olarak, "Her tıklama, oraya konulan her bir reklam aileye gelir olmakta. Konu çocuk işçiliğine kadar gelebiliyor. Çocukların ticari meta olarak kullanılması çocuk hakları sözleşmesine ve çocuk haklarına aykırıdır. Bu videolar çocuk gelişimine ciddi zararlar verebilmektedir. Videolarda, kullanılan çocuklar kendi gerçekliğinden uzaklaştırılmaktadır. Seyreden diğer aileler, çocuklar var. Onlar üzerinde de olumsuz etki yaratacaktır. Yaptırımlar uygulamak gerekiyor. Yeni kuralların da getirilmesi gerekiyor" dedi.

Yarın bu çocuklar anne ve babalarına dava açarsa..

Uzman Çocuk Gelişimi Eğitimcisi Nebahat Boğut ise konula ilgili olarak şunları söyledi: "Bu çocuklarının yüzlerini, bedenlerini göstererek takipçi kazanmaya çalışmak, çocuklar üzerinden para kazanmaya çalışmak çok büyük suçtur. Anne ve babalar çocukların her şeyini paylaşarak, para kazanmaya çalışıyorlar. Yarın çocuklar bu paylaşımlar nedeniyle anne ve babalarına dava açarlarsa kazanabileceklerdir. Dünyaya getirdiğiniz çocuğunuz üzerinde para kazanamazsınız. Kötü niyettir."