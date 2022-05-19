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Olympiakos'u son saniyede deviren Anadolu Efes finale yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Olympiakos'u son saniyede deviren Anadolu Efes finale yükseldi

Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u Micic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Anadolu Efes, organizasyonda art arda 3. kez adını finale yazdırdı.

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SIRBİSTAN'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, Walkup ve Fall'ın basketleriyle 6. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 12-5. Molanın ardından Dunston ve Larkin'in kazandırdığı basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 9. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 14-16. Kalan bölümde Micic'in basketine Papanikolaou'nun sayılarıyla yanıt veren Olympiakos ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta Martin ile pota altını oldukça etkili kullanan Olympiakos, 17. dakikada farkı tekrar 7 sayıya çıkardı: 39-32. Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği basketlerle 19. dakikada öne geçti: 41-42. Yunanistan ekibi bitime 46 saniye kala McKissic'in kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 48-59. Çabuk toparlanan Olympiakos, Dorsey'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 4 saniye kala farkı 3'e indirmesine rağmen Anadolu Efes final periyoduna 66-63 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Olympiakos, Martin'in pota altından kaydetti basketle bitime 19,5 saniye kala skoru eşitledi: 74-74. Anadolu Efes, Micic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmadan 77-74 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Olympiakos: 74 - 77: Anadolu Efes

Salon: Stark Arena
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)

Olympiakos: Walkup 5, Dorsey 11, Vezenkov 5, Papanikolaou 10, Fall 7, McKissic 12, Martin 11, Printezis 2, Larentzakis, Sloukas 11

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 15, Anderson, Moerman, Pleiss 8, Singleton 5, Bryant 16, Beaubois, Dunston 12

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