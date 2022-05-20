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Ali Babacan 'cumhurbaşkanı adayı olacağım' dedi ama tek şartı var

Ali Babacan 'cumhurbaşkanı adayı olacağım' dedi ama tek şartı var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, "Seçimlere DEVA Partisi olarak gireceğiz" çıkışının ardından muhalefet kanadına ir soğuk duş daha geldi. Babacan, altılı masadan ortak bir aday çıkarılmadığı takdirde kendisinin aday olacağını söyledi.

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Muhalefetin kurduğu 6'lı Masa'nın ortaklarından biri olmasına rağmen Millet İttifakı çatıyı altında değil de DEVA Partisi olarak tek başlarına seçime gireceklerini ilan eden Ali Babacan, şimdi de cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Habertürk canlı yayınına katılan Babacan, 6'lı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna şu cevbı verdi:

'... DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır!'
“Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. Altılı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı.”

‘İsim konuşmayalım, seçim yaklaşınca isimleri değerlendirelim'
"Teoride ortak aday altı kişiden birisi olabilir. Dışarıdan birisi de olabilir. Öncelik kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması… Altılı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bu masada tam tersine ‘isim konuşmayalım, seçim yaklaşınca isimleri değerlendirelim’ diye öneri vardı.”

Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok!

Ali Babacan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları yazdı: "Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok. Kriz çözme tecrübesi ayrı bir şey. İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler, çözsünler."

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