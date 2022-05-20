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Milyonlarca kişi bekliyor işte yeni ek göstergeler! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca kişi bekliyor işte yeni ek göstergeler! Kim ne kadar alacak?

Gözlerin çevrildiği ek gösterge adımına ilişkin son taslak hazırlandı. 2022 zamlı maaş ve emekli ikramiyeleriyle ilgili TBMM'ye gelme aşamasında olan düzenleme ile tüm mesleklerin ne kadar zam alacağı netlik kazanıyor.

Milyonlarca kişi bekliyor işte yeni ek göstergeler! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede son taslak hazırlandı. Müzakere edildikten sonra Meclis'e gönderilecek ve hangi unvanların hangi rakamı alacağı netleşecek.

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Milyonlarca kişi bekliyor işte yeni ek göstergeler! Kim ne kadar alacak?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

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Milyonlarca kişi bekliyor işte yeni ek göstergeler! Kim ne kadar alacak?

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

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Milyonlarca kişi bekliyor işte yeni ek göstergeler! Kim ne kadar alacak?

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

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