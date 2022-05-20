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Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! 6 eksik var

Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! 6 eksik var

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor.

Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.

İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler ve Nazım Sangare karşılaşmada forma giyemeyecek.

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