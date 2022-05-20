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Rektör hakkında olay iddia! Arazilere el koydu dava açıldı

Rektör hakkında olay iddia! Arazilere el koydu dava açıldı

ŞIRNAK Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan hakkında kamu arazilerine el koyduğu ve izinsiz olarak kullandığı iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme Erkan’ın kamu arazilerine el koyduğuna hükmetti, Erkan kararı Yargıtay’a taşıdı.

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Geçen günlerde akrabalarına özel kadro açtığı öne sürülen Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. 

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre; Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın kardeşi olan Mehmet Emin Erkan’ın kamu arazilerine el koyduğu iddiasıyla  Şırnak Maliye Hazinesi tarafından dava açıldı.

Şırnak Kadastro Mahkemesi, Rektör Erkan’ın, Şırnak ili Çakırsöğüt köyünde Hazine’ye ait 22 bin 671 metrekare araziyi kendi adına yazdırdığını belirterek yapılan incelemelerde alanın özel mülkiyete konu edilemeyeceğine karar verdi. Rektör Erkan karara itiraz etti. Dosya Yargıtay 8. Hukuk Dairesine gönderildi.

İsimlerini vermek istemeyen üniversitenin öğretim üyeleri, “Rektör Hazine’nin arazilerine çökmüş. Şu an hâlâ kullanıyor. Şırnak’ın gelişmiş yerlerini alarak o alanları ekip biçiyor. Bina dikecekmiş. Bu alanlar Hazine arazileridir” dedi.

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