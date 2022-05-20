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Görünmez kaza! Küçük Zeynep'in okul sırası parmağını kopardı

Görünmez kaza! Küçük Zeynep'in okul sırası parmağını kopardı

Çorum'un Osmancık ilçesinde teneffüste ilkokul 2. sınıf öğrencisi kızın parmağı sıraya sıkıştı. Ankara’ya sevk edilen küçük kızın parmağı kesildi.

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8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Zeynep Ş.A., teneffüste sınıfta sırasının üzerinde otururken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada küçük kızın sağ işaret parmağı sıraya sıkışırken, arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi. 112 Acil Servis Merkezi görevlilerinin telefonda verdiği talimatla ezilen parmağın üzerine buz konulurken, ambulansta kısa sürede olay yerine geldi. Parmağı ezilen küçük kız ilk olarak Osmancık Devlet Hastanesi’ne, ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ankara’da yapılan muayenenin ardından ameliyata alınan küçük kızın parmağı kesildi.

Baba Ercan Akbal, Ankara’da yapılan muayenede kızının parmağının kesilmesi gerektiğinin ifade edildiğini ve ameliyata alındığını söyledi. Baba Ercan Akbal, kızı için protez parmak araştırması yaptığını sözlerine ekledi.

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