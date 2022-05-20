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Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı kabus hızla yayılıyor

Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı kabus hızla yayılıyor

Maymun çiçeği virüsünün İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Belçika'da da ortaya çıktı.

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Belçika'nın ikinci büyük kenti Anvers'te örnekleri alınan bir kişinin Hollanda'daki laboratuvar testleri, maymun çiçeği virüsüne yakalandığını ortaya koydu.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Isabel Brosius, kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünün ilk kez Belçika'da da saptandığını söyledi.

Anvers'te enstitüye başvuran bir kişiden alınan örnekler Hollanda'daki bir araştırma laboratuvarına gönderildi. Yapılan araştırmalarda, bu kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığı saptandı.

Brosius, virüsün geniş bir yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini belirtti.

Belçikalı hastanın karantina altına alınması istendi. Maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişinin eşinde de benzer belirtiler tespit edildi.

Belçikalı uzmanlar, ortak bir eylem planı saptamak için bugün bir araya gelecekler. Bakım ve Sağlık Ajansı'ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek "Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi.

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