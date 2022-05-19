Yeni Kabus! Maymun Çiçeği hastalığı paniği nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? ABD ve İngiltere'ye sıçradı
Maymun çiçeği virüsü ABD ve İngiltere'de de görüldü. İngiltere'de virüs tespit edilen son dört kişinin, erkeklerle ilişkiye girmiş erkekler olduğu açıklanmıştı. Virüs görülen ilk üç kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu. İlk üç vakayla son dört vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.
Bu yıl Avrupa'dan sonra ABD'de de ilk kez maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Virüs ABD'de, yakın zamanda Kanada'ya seyahat etmiş bir erkekte tespit edildi.
İspanya'da Çarşamba günü 23 kişide maymun çiçeği semptomları görüldüğü açıklandı.
Portekiz'de 15 şüpheli vakanın araştırıldığı duyuruldu.
İngiltere'de de iki yeni maymun çiçeği vakası tespit edildi. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 9'a yükseldi.
Maymun çiçeği nedir, ne kadar yaygın?
Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.
Ancak maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.
Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.
İngiltere'de hastalığın bulaştığı iki kişi Nijerya'ya seyahat etmişti. Bu nedenle daha hafif geçen Batı Afrika virüsünü kapmış olmaları muhtemel ancak durumları henüz doğrulanmadı.