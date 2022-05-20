BIST 2.398
DOLAR 15,98
EURO 16,89
ALTIN 946,91
HABER /  EKONOMİ

Tüketici güven endeksi düşük seviyelerini sürdürüyor

Tüketici güven endeksi düşük seviyelerini sürdürüyor

Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4 artışla 67,6 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Mayıs ayında sınırlı artış kaydetse de tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürüyor

Abone ol

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Nisanda 67,3 olan endeks, mayısta 67,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisanda 49,1 iken mayısta yüzde 1,2 azalarak 48,5 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise nisanda 63,9 iken mayısta yüzde 4 artışla 66,5'e yükseldi.

Nisan ayında gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 67,3 iken mayısta yüzde 1,5 azalışla 66,3 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi nisanda 88,8 iken mayısta yüzde 0,3 artışla 89'a çıktı

ÖNCEKİ HABERLER
Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Kendini 'her açık kadın fahişe demedim' diye savundu
Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Kendini 'her açık kadın fahişe demedim' diye savundu
Mağduriyet fotoğrafının arkasındaki FETÖ oyununu Nedim Şener çıkarttı
Mağduriyet fotoğrafının arkasındaki FETÖ oyununu Nedim Şener çıkarttı
İngiltere'den gelip İstanbul'da yaptırdı hayatı kabusa döndü! "Evliliğim bitti"
İngiltere'den gelip İstanbul'da yaptırdı hayatı kabusa döndü! "Evliliğim bitti"
Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı kabus hızla yayılıyor
Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı kabus hızla yayılıyor
Görünmez kaza! Küçük Zeynep'in okul sırası parmağını kopardı
Görünmez kaza! Küçük Zeynep'in okul sırası parmağını kopardı
Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! 6 eksik var
Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! 6 eksik var
Deprem oldu! Tunceli fena sallandı AFAD'dan açıklama var
Deprem oldu! Tunceli fena sallandı AFAD'dan açıklama var
Murat Ongun'un kellesini alan Koç ailesi çıktı! Hilal Kaplan'dan bomba iddia
Murat Ongun'un kellesini alan Koç ailesi çıktı! Hilal Kaplan'dan bomba iddia
The Economist'in yeni kapağı dehşete düşürdü! Başımıza bu gelecek
The Economist'in yeni kapağı dehşete düşürdü! Başımıza bu gelecek
Ali Babacan 'cumhurbaşkanı adayı olacağım' dedi ama tek şartı var
Ali Babacan 'cumhurbaşkanı adayı olacağım' dedi ama tek şartı var