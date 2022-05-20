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Almanya'da camiye boyalı saldırı

Almanya'da camiye boyalı saldırı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir caminin duvarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boya torbaları fırlatılarak kirletildi. Geçtiğimiz yıl PKK sempatizanları da cami duvarına yazı yazılmıştı.

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Avrupa Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı Kassel Türk Kültür Merkezi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne sabaha karşı yerel saatle 03.10'da düzenlenen boyalı saldırı sonucu ibadethane ile teşkilat lokalinin camları ve duvarları zarar gördü.

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Yıldırım, "Neredeyse Müslümanların mabetlerine saldırısız bir günün geçmediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Bu konuda toplumun tüm kesimlerini daha duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz. Bu yapılan saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz ve Kassel'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerinden suçluların en kısa zamanda tespit edilerek adalete teslim edilmeleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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