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İsveçli Bakan'dan PKK çıkışı! Türkiye'ye 'tavrımız değişmedi' açıklaması

İsveçli Bakan'dan PKK çıkışı! Türkiye'ye 'tavrımız değişmedi' açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti.

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Ann ​​​​​​​Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.

Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti.

Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.

pkk
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