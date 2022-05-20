BIST 2.388
DOLAR 15,98
EURO 16,94
ALTIN 948,70
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok'ta devrim gibi yenilik! Artık sadece video yüklenmeyecek

TikTok'ta devrim gibi yenilik! Artık sadece video yüklenmeyecek

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan TikTok, kullanıcıların platform üzerinde oyun oynaması için çalışmalar yapıyor.

Abone ol

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, kullanıcı etkileşimini daha da artırmak için kolları sıvadı.

TikTok, içerik oluşturucuların canlı yayın yaparken hayranlarla daha iyi etkileşim kurmasını sağlayacak bir canlı mobil oyun özelliğini test ediyor. TikTok’tan bir temsilci, şirketin üçüncü taraf oyun geliştiricileri ve Zynga gibi oyun stüdyolarıyla ortaklık kurarak mini oyunları uygulamaya getirmek için testler yaptığını doğruladı. Öte yandan TikTok, gelecekte daha fazla etkileşim için uygulama içi alışveriş özelliğini de denemeye başladı. Tüm bu özellikler, testlerin tamamlanmasının ardından uygulamaya eklenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza
Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza
The Economist'in yeni kapağı dehşete düşürdü! Başımıza bu gelecek
The Economist'in yeni kapağı dehşete düşürdü! Başımıza bu gelecek
Kuzey Kore koronavirüsün pençesinde! Mücadele yöntemi ise tuzlu su ve çay
Kuzey Kore koronavirüsün pençesinde! Mücadele yöntemi ise tuzlu su ve çay
Almanya'da camiye boyalı saldırı
Almanya'da camiye boyalı saldırı
Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 30 düşürebilecek yöntem
Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 30 düşürebilecek yöntem
Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! 'Ben buranın Allah'ıyım!' dedi
Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! 'Ben buranın Allah'ıyım!' dedi
Kardeşine iyilik yaptığını sandı yaşananlara şoke oldu! 'Alakam yok diyor' ama...
Kardeşine iyilik yaptığını sandı yaşananlara şoke oldu! 'Alakam yok diyor' ama...
Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yeni Akit yazarı Bülent Arınç'ı bombaladı: 2004'te nanik yapılan Bülent Abi şimdi bize nanik yapıyor
Yeni Akit yazarı Bülent Arınç'ı bombaladı: 2004'te nanik yapılan Bülent Abi şimdi bize nanik yapıyor
Özel ekip kuruldu konut fırsatçıları tek tek tespit edildi! Ceza yağacak bir günde yüzde 30 zam...
Özel ekip kuruldu konut fırsatçıları tek tek tespit edildi! Ceza yağacak bir günde yüzde 30 zam...