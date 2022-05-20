The Economist'in yeni kapağı dehşete düşürdü! Başımıza bu gelecek

The Economist dergisi 27 Mayıs kapağıyla yine kapağıyla felaket korkusunu saldı. Buğday sorununu gözler önüne saran dergi kurukafalardan oluşmuş buğday başaklarıyla felaketin geldiğini söyledi.

Abone ol

The Economist dergisi, 27 Mayıs kapağında yaklaşmakta olan gıda felaketine değindi. Dergi, "Savaş, kırılgan bir dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi" ifadesini kullandı.

Yayınladığı her kapakla dünya gündemine oturan The Economist dergisi, yeni sayısında da tüyler ürperten bir kapağa yer verdi. Söz konusu kapakta, yaklaşmakta olan gıda kıtlığına değinen dergide bir de analiz yazısı yer aldı.Yazıda, "Ukrayna'yı işgal eden Vladimir Putin, "Savaş alanından uzaktaki insanların hayatlarını mahvedecek" denildi.

Zayıflamış küresel gıda sistemi zayıflatıyor

Yazının devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Savaş, covid-19 , iklim değişikliği ve enerji krizi nedeniyle zayıflamış küresel gıda sistemi hırpalandı. Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum ihracatı büyük ölçüde durdu. Rusya'nın ihracatı ise tehdit altında.

Yıl başından bu yana yüzde 53 artan buğday fiyatları, Hindistan'ın endişe verici bir sıcak hava dalgası nedeniyle ihracatı askıya alacağını açıklamasının ardından 16 Mayıs'ta yüzde 6 daha arttı.

BM Genel Sekreteri António Guterres 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yıllarca sürebilecek “küresel gıda kıtlığı" konusunda dünyayı uyardı.

Temel gıdaların yüksek maliyeti nedeniyle, yeterince yemek yiyeceğinden emin olamayan insan sayısı şimdiden 440 milyon artarak 1,6 milyara çıktı. Bu sonuçlarla birlikte yaklaşık 250 milyon insan kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya."

Peki, dünya devletleri göz göre göre, insanlığı bu tehlikeye nasıl attı? Küresel kıtlık riski göstere göstere nasıl geldi?

G7 bakanlarının toplantısında önemli bir yer kaplayan açlık krizi riski, toplantının sonuç bildirgesinde de vurgulandı. Bildirgede “Rusya’nın savaşının yakın tarihin en ağır gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturduğu, bu durumun şimdi dünya genelinde en kırılgan nüfusları tehdit ettiği” belirtildi. G7 küresel gıda güvenliğinin sağlanması için atılacak koodine adımları hızlandırmayı ve en güvenilir müttefiklerinin gıda güvenliğine destek olmayı taahhüt etti. Baerbock’un ifadeleriyle gıda krizini çözmenin en kolay yolu Rusya’nın operasyonlarını durdurması ve tahılın Ukrayna limanlarından çıkmasına izin vermesi. Ancak Baerbock gıda fiyatlarının normalleşmesini sağlayacak bu adım için “Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bunun olabileceğine ilişkin bir sinyal gelmedi” dedi.

Hindistan'ın buğday ihracatı yasağı

Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahılını ihraç edememesi, tahıl fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan yükselişi daha da hızlandırdı. Cumartesi günü Ukrayna’daki sıkıntıların ardından buğdayda bir alternatif olarak öne çıkan Hindistan’ın da buğday ihracatını yasaklaması, G7’nin açlık krizi uyarılarını destekleyen bir gelişme. Yeni Delhi hükümeti, ihracat yasağının “ülkenin genel gıda güvenliğini yönetebilmek amacıyla” tasarlandığını belirtti. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kuraklıklar da buğday fiyatlarını yükseltiyor.

Gelecek 12 ay zorlu olacak

Şikago Emtia Borsası’nda (CBOT) en çok işlem gören buğday vadelileri cuma günü hafi f düşüşle 11,67 dolardan kapandı ancak öncesinde 2 ayın zirvesini gördü, ayrıca yıl başından bu yana ise yüzde 50 yükseldi. Avrupa buğday vadelilerinde ise ton fi yatı 410,75 Euro ile marttaki tarihi rekoruna dayandı. Rabobank analisti Carlos Mera, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) arzın düşeceğine ilişkin açıklaması için “USDA küresel bir gıda krizine doğru gittiğimizi açıkça belirtmiş oldu. Gelecek 12 ay çok zorlu olacak” diye konuştu.