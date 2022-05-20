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Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! :'En azından açık açık fahişe demedim'

Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! :'En azından açık açık fahişe demedim'

KONYA Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal'ın kadınlarla ilgili skandal paylaşımına tepki yağdı. Uysal kendini "En azından açık açık fahişe demedim' diye savundu.

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KONYA Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadınları hedef aldı. Kadınlar hakkında skandal ifadeler kullanan Uysal, kısa süre sonra paylaşımı sildi. Uysal'ın aynı zamanda İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı olduğu görüldü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara yönelik çirkin ifadeler kullanan Uysal, “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın.  Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” dedi.

Tweetini silip skandal bir paylaşım daha yaptı
Tepkilerin gelmesinin ardından paylaşımı silen Uysal, yeni bir açıklama yaparak paylaşımını "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş" diyerek kaldırdığını belirtti. Uysal paylaşımında, "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insanî değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok" ifadelerini kullandı.

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